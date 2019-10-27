Турция рассказала о своей причастности к ликвидации главы ИГ
Министерство обороны Турции рассказало о своем вкладе в ликвидацию лидерa террористической оргaнизaции «Ислaмское госудaрство», зaпрещенной нa территории, РоссииБaкрa Абу aль-Бaгдaди.
В ведомстве рассказали, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед тем, как начать свою операцию по устранению лидера террористической группировки.
В Минобороны отметили, что военные Соединенных Штатов Америки и Турции обменялись информацией.
Напомним, что на данный момент точной информации о ликвидации Аль-Багдади нет.
*«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН предложила дождаться официальных данных о гибели террористического лидера Абу Бакра аль-Багдади. Она напомнила, что подобная информация ранее необоснованно звучала несколько раз.
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