Турция попросила посадить жителя Урала за сексуальные домогательства
Турецкая полиция потребовала наказать жителя Свердловской области из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание «КП-Екатеринбург» с ссылкой на свои источники.
Утверждается, что поводом для запроса стало заявление сотрудницы стамбульского аэропорта. Она обвинила россиянина в якобы непристойном поведении в бизнес-зале. По ее словам, он склонял ее к интимной близости. Но на камерах видеонаблюдения не зафиксировано никаких физических контактов между ними.
Уточняется, что полиция пока не приняла никакого решения, как реагировать на запрос от турецкой стороны. По данному случаю возможно возбуждение уголовного дела по статье 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера). Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.
Ранее разыскиваемого за насильственные действия сексуального характера с угрозой расправы россиянина депортировали из Таиланда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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