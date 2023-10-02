Турция начала отменять рейсы в Россию из-за ливней

Так, в Стамбуле отменили два рейса авиакомпании Red Wings (в аэропорты Домодедово и Жуковский) и один рейс авиакомпании «Азимут» (в аэропорт Внуково) в Москву. Кроме того, отменены не менее 16 международных рейсов.

Сообщается, что ливни в популярном у туристов Стамбуле длятся уже несколько часов, фиксируются подтопления. По словам специалистов, новый удар стихии прогнозируется в 22:00 (мск) 2 октября, сильные дожди будут идти всю ночь.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили и задержали 29 рейсов, причина произошедшего не уточняется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

