Турция начала отменять рейсы в Россию из-за ливней
Турция начала отменять авиарейсы в Россию из-за сильных ливней. Об этом сообщило издание Hürriyet.
Так, в Стамбуле отменили два рейса авиакомпании Red Wings (в аэропорты Домодедово и Жуковский) и один рейс авиакомпании «Азимут» (в аэропорт Внуково) в Москву. Кроме того, отменены не менее 16 международных рейсов.
Сообщается, что ливни в популярном у туристов Стамбуле длятся уже несколько часов, фиксируются подтопления. По словам специалистов, новый удар стихии прогнозируется в 22:00 (мск) 2 октября, сильные дожди будут идти всю ночь.
Ранее сообщалось, что в Москве отменили и задержали 29 рейсов, причина произошедшего не уточняется. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru