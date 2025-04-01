Туроператоры возобновили экскурсии в Бангкок после землетрясения
Экскурсии в Бангкок возобновлены после землетрясения в Таиланде и Мьянме на минувшей неделе. Путешественники из России не отменяют уже оплаченные поездки в королевство, информирует Российский союз туриндустрии.
По его данным, ситуация после стихийного бедствия постепенно входит в норму. Кроме обрушения недостроенного многоэтажного дома в столице Таиланда других разрушений не зафиксировано. Аэропорт функционирует в штатном режиме. На курортах Паттайя, Пхукет и Као Лак также все спокойно, сообщают туроператоры.
В Бангкоке местами всё еще нарушена работа транспорта, на этом фоне регулярно образуются пробки, хотя они обычно возникают в столице королевства и в простые дни. Всё ещё закрыты некоторые кафе, бары и рестораны.
Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в Мьянме 28 марта, толчки меньшей мощности также ощущались в соседних странах - Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Общее число погибших в Мьянме, по последним данным, превысило 2700 человек. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пострадали более 4520 человек, ещё свыше 440 считаются пропавшими без вести. В Таиланде погибли не менее 20 человек.
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