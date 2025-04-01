Туроператоры возобновили экскурсии в Бангкок после землетрясения

Экскурсии в Бангкок возобновлены после землетрясения в Таиланде и Мьянме на минувшей неделе. Путешественники из России не отменяют уже оплаченные поездки в королевство, информирует Российский союз туриндустрии.

По его данным, ситуация после стихийного бедствия постепенно входит в норму. Кроме обрушения недостроенного многоэтажного дома в столице Таиланда других разрушений не зафиксировано. Аэропорт функционирует в штатном режиме. На курортах Паттайя, Пхукет и Као Лак также все спокойно, сообщают туроператоры.