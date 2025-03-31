Ещё два спецборта МЧС вылетят в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

Отмечается, что два самолётами Ил-76 доставят в Мьянму 95 специалистов, в числе которых кинологические расчёты и медицинские работники.

«Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты. Группировка оснащена необходимыми снаряжением, оборудованием и инструментами», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что власти Мьянмы отметили востребованность российской помощи.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что число жертв землетрясений в Мьянме превысило две тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

