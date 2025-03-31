Ещё два спецборта МЧС вылетят в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения
МЧС России направило в Мьянму дополнительную группу спасателей для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что два самолётами Ил-76 доставят в Мьянму 95 специалистов, в числе которых кинологические расчёты и медицинские работники.
«Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты. Группировка оснащена необходимыми снаряжением, оборудованием и инструментами», - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что власти Мьянмы отметили востребованность российской помощи.
Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что число жертв землетрясений в Мьянме превысило две тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru