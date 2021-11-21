Туристы с детьми на квадроциклах застряли в Башкирии
Группа туристов из 12 человек, пятеро из которых дети, застряли из-за снега в Нуримановском районе Башкирии, говорится в сообщении Государственного комитета республики по ЧС.
Они поехали кататься на квадроциклах и застряли. Как заявили туристы, маршрут был известен для них, но из-за снега несколько квадроциклов вышли из строя. Спасателям удалось эвакуировать двух человек, их доставили на базу отдыха. Продолжаются работы по спасению остальных членов группы.
Как говорят синоптики, в Башкирии в ночь на 20 ноября при температуре 6 градусов мороза ожидается снег, местами метель.
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