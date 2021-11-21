Туристы с детьми на квадроциклах застряли в Башкирии

Они поехали кататься на квадроциклах и застряли. Как заявили туристы, маршрут был известен для них, но из-за снега несколько квадроциклов вышли из строя. Спасателям удалось эвакуировать двух человек, их доставили на базу отдыха. Продолжаются работы по спасению остальных членов группы.

Как говорят синоптики, в Башкирии в ночь на 20 ноября при температуре 6 градусов мороза ожидается снег, местами метель.

