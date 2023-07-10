Туристку из России унесло течением реки в Абхазии
10 июля 202320:06
Во время сильного ливня отдыхающую из России унесло течением реки, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Абхазии.
Женщина приехала на отдых из Москвы. Она находилась в Абхазии вместе с мужем.
Происшествие произошло в селе Алахадзы Гагрского района. Женщину унесло течением реки во время сильного ливня. Спасатели занимаются ее поиском.
В минувшие выходные на побережье Черного моря обрушились сильные ливни. Гагры остались без света. Из-за размытых железнодорожных путей приостановлено движение поездов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru