Туристку из России унесло течением реки в Абхазии

Женщина приехала на отдых из Москвы. Она находилась в Абхазии вместе с мужем.

Происшествие произошло в селе Алахадзы Гагрского района. Женщину унесло течением реки во время сильного ливня. Спасатели занимаются ее поиском.

В минувшие выходные на побережье Черного моря обрушились сильные ливни. Гагры остались без света. Из-за размытых железнодорожных путей приостановлено движение поездов, передает «Радиоточка НСН».

