Туристка погибли после падения в горах Сочи
Участница туристической группы погибла в горах Сочи во время восхождения. Группа состояла из двух мужчин и одной девушки. Она оформила пропуска на маршрут №8а до лагеря Холодный. Ночевать туристы собирались в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. После ночевки они не пошли по намеченному ранее маршруту, а свернули в сторону горного массива Псеашхо. Во время отдыха девушка присела на камень на краю тропы, однако под весом рюкзака в какой-то момент потеряла равновесие и покатилась вниз по склону, сообщает сайт «Кавказский заповедник».
Туристка упала с высоты примерно 100 метров, получила травмы и не могла двигаться. Когда спасатели добрались до группы, пострадавшая уже скончалась.
В заповеднике предупредили, что рельеф этого закрытого маршрута сложен для подъема.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru