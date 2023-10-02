Туристка погибли после падения в горах Сочи

Участница туристической группы погибла в горах Сочи во время восхождения. Группа состояла из двух мужчин и одной девушки. Она оформила пропуска на маршрут №8а до лагеря Холодный. Ночевать туристы собирались в альпийской хижине на Бзерпинском карнизе. После ночевки они не пошли по намеченному ранее маршруту, а свернули в сторону горного массива Псеашхо. Во время отдыха девушка присела на камень на краю тропы, однако под весом рюкзака в какой-то момент потеряла равновесие и покатилась вниз по склону, сообщает сайт «Кавказский заповедник».

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Туристка упала с высоты примерно 100 метров, получила травмы и не могла двигаться. Когда спасатели добрались до группы, пострадавшая уже скончалась.

В заповеднике предупредили, что рельеф этого закрытого маршрута сложен для подъема.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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