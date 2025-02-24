Турист пропал при сходе лавины в Сочи
Лавина сошла в Сочи за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, инцидент произошёл на южном склоне Аибги.
Отмечается, что рядом с опасной зоной находятся два человека, которые не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта.
«Туристы сообщили, что в их компании был третий... он перестал выходить на связь», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что к месту происшествия направлены спасатели МЧС, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».
Ранее в результате схода лавины в горах Киргизии погиб российский альпинист Евгений Банников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru