Турист пропал при сходе лавины в Сочи

По данным ведомства, инцидент произошёл на южном склоне Аибги.

Отмечается, что рядом с опасной зоной находятся два человека, которые не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта.

«Туристы сообщили, что в их компании был третий... он перестал выходить на связь», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к месту происшествия направлены спасатели МЧС, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

Ранее в результате схода лавины в горах Киргизии погиб российский альпинист Евгений Банников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».