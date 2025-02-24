Гражданин России погиб в Индии, попав под лавину
Россиянин погиб, попав под лавину в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом говорится в сообщении местной полиции.
Инцидент произошел в округе Манали. Гражданин РФ приехал в Коти покататься на лыжах вместе с друзьями.
«Во время катания сошла лавина, и он был погребен под ней», - уточнил заместитель суперинтенданта полиции округа К.Д. Шарма.
Местные жители вытащили туриста из-под снега, россиянина самолетом доставили в больницу в Манали, где медики констатировали смерть.
Посольство РФ в Индии в беседе с РИА Новости подтвердило гибель гражданина страны.
Ранее на Шри-Ланке погибла туристка из Саратова Ольга Перминова, напоминает 360.ru. Женщина выпала из поезда, пытаясь сделать фотографию во время движения.
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