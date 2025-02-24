Гражданин России погиб в Индии, попав под лавину

Россиянин погиб, попав под лавину в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел в округе Манали. Гражданин РФ приехал в Коти покататься на лыжах вместе с друзьями.

«Во время катания сошла лавина, и он был погребен под ней», - уточнил заместитель суперинтенданта полиции округа К.Д. Шарма.

Местные жители вытащили туриста из-под снега, россиянина самолетом доставили в больницу в Манали, где медики констатировали смерть.

Посольство РФ в Индии в беседе с РИА Новости подтвердило гибель гражданина страны.

Ранее на Шри-Ланке погибла туристка из Саратова Ольга Перминова, напоминает 360.ru. Женщина выпала из поезда, пытаясь сделать фотографию во время движения.

