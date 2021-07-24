Турист погиб в ДТП с автобусом на Кубани

На Кубани один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Инцидент произошел в районе поселка Мезмай в Апшеронском районе.

В ДТП с автобусами в Крыму пострадали три человека

Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

По предварительным данным следствия, причиной автокатастрофы стали отказавшие тормоза у автобуса. Водитель совершил вынужденный съезд с дороги.

Сотрудники прокуратуры на месте устанавливают подробности произошедшего, а также число пассажиров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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