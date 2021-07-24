Турист погиб в ДТП с автобусом на Кубани
24 июля 202111:00
На Кубани один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Инцидент произошел в районе поселка Мезмай в Апшеронском районе.
Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
По предварительным данным следствия, причиной автокатастрофы стали отказавшие тормоза у автобуса. Водитель совершил вынужденный съезд с дороги.
Сотрудники прокуратуры на месте устанавливают подробности произошедшего, а также число пассажиров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru