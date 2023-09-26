Турист из России попал под винты катера в Паттайе

В курортном городе Паттайя в Таиланде российский турист попал под винты катера, сообщило издание The Raith.

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Отмечается, что происшествие произошло вечером 25 сентября. 22-летний россиянин заплыл за буйки, когда на него наскочил катер.

Мужчина пропал без вести. Команда дайверов безрезультатно искала его несколько часов. У виновника ЧП конфисковали транспортное средство.

Ранее сообщалось, что россиянка по имени Дарья погибла при падении из окна седьмого этажа в Паттайе. Полиция задержала друга девушки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыРоссиянеТаиланд

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