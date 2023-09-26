Турист из России попал под винты катера в Паттайе
26 сентября 202319:20
В курортном городе Паттайя в Таиланде российский турист попал под винты катера, сообщило издание The Raith.
Отмечается, что происшествие произошло вечером 25 сентября. 22-летний россиянин заплыл за буйки, когда на него наскочил катер.
Мужчина пропал без вести. Команда дайверов безрезультатно искала его несколько часов. У виновника ЧП конфисковали транспортное средство.
Ранее сообщалось, что россиянка по имени Дарья погибла при падении из окна седьмого этажа в Паттайе. Полиция задержала друга девушки, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru