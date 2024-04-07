Турист из России погиб на турецком курорте Анталья

Тело 40-летнего мужчины обнаружили сотрудники отеля, где он проживал. Персонал забеспокоился после того, как россиян на протяжении длительного времени не покидал номер.

Прибывшие на место медики констатировали смерть туриста. Причина пока неизвестна. Тело россиянина отправили на судмедэкспертизу.

Ранее в Абхазии российская туристка упала с 60-метровой скалы. Женщина получила тяжелую травму и скончалась в больнице, передает «Радиоточка НСН».

