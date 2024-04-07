Турист из России погиб на турецком курорте Анталья
7 апреля 202418:46
Турист из России скончался на турецком курорте Анталья, передает телеканал NTV.
Тело 40-летнего мужчины обнаружили сотрудники отеля, где он проживал. Персонал забеспокоился после того, как россиян на протяжении длительного времени не покидал номер.
Прибывшие на место медики констатировали смерть туриста. Причина пока неизвестна. Тело россиянина отправили на судмедэкспертизу.
Ранее в Абхазии российская туристка упала с 60-метровой скалы. Женщина получила тяжелую травму и скончалась в больнице, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Зенит» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Балтикой»
- СМИ: звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов
- Тишковец: на следующей неделе в Москву придет июньское тепло
- Буданов признал хорошую защищенность Крымского моста
- Турист из России погиб на турецком курорте Анталья
- В Подмосковье неизвестные напали на группу полицейских
- Росатом: три сотрудника ЗАЭС пострадали при украинской атаке
- Над Белгородской и Брянской областями сбили 15 украинских беспилотников
- Зеленский заявил о неминуемом поражении Украины без американской помощи
- В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru