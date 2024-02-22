СМИ: В Индии на горнолыжном курорте погиб россиянин

Российский турист погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, еще шесть россиян удалось спасти. Об этом сообщает агентство PTI.

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Инцидент произошел в четверг возле склонов Конгдури. Туристы отправились на горнолыжные без сопровождения местных жителей, уточнили индийские чиновники.

В спасении принимали участие личный состав армии, патрульная группа, а также вертолеты. Гульмарг считается самым крупным горнолыжным курортом в Гималаях, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Российские ТуристыСмертьИндия

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