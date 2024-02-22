СМИ: В Индии на горнолыжном курорте погиб россиянин
22 февраля 202413:46
Российский турист погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, еще шесть россиян удалось спасти. Об этом сообщает агентство PTI.
Инцидент произошел в четверг возле склонов Конгдури. Туристы отправились на горнолыжные без сопровождения местных жителей, уточнили индийские чиновники.
В спасении принимали участие личный состав армии, патрульная группа, а также вертолеты. Гульмарг считается самым крупным горнолыжным курортом в Гималаях, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru