Турист из Краснодара упал при восхождении на Эльбрус
Россиянин сорвался с высоты пять тысяч метров при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Турист получил травмы, несовместимые с жизнью. Он совершал восхождение в составе группы из 14 человек.
Причиной трагедии могли стать плохие погодные условия, уточнили в ведомстве.
В июле двое россиян упали со скалы на перевале Цаннер в Кабардино-Балкарии. Для эвакуации туристов использовали вертолет.
Ранее сообщалось, что на перевале Дятлова в Свердловской области пропал 18-летний юноша, передает «Радиоточка НСН».
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