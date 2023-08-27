Турист из Краснодара упал при восхождении на Эльбрус

Турист получил травмы, несовместимые с жизнью. Он совершал восхождение в составе группы из 14 человек.

Причиной трагедии могли стать плохие погодные условия, уточнили в ведомстве.

В июле двое россиян упали со скалы на перевале Цаннер в Кабардино-Балкарии. Для эвакуации туристов использовали вертолет.

Ранее сообщалось, что на перевале Дятлова в Свердловской области пропал 18-летний юноша, передает «Радиоточка НСН».

