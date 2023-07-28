Трое альпинистов из России пропали во время восхождения в Киргизии


Альпинисты из России пропали при восхождении на наивысшую точку в Киргизии — пик Победы. Об этом сообщил «Sputnik Кыргызстан».

Лавина накрыла альпинистов на Казбеке

Сообщается, что трое россиян и один литовец подписали договор с местной туристической фирмой и направились на вершину по сложному маршруту. Альпинисты вышли на связь 19 июля, будучи на высоте 6900 метров.

Спортсмен из Литвы отправил запрос о помощи по спутниковому телефону 24 июля, уточнив координаты. На протяжении трех дней, до 26 июля, велись безуспешные поиски группы на вертолете.

Сейчас на пик Победы отправились 23 спасателей. Поиски пропавших альпинистов ведутся с учетом риска схода лавин.

Ранее один человек погиб при сходе снежной лавины на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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