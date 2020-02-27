Турецкий суд полностью оправдал задержанную в Стамбуле россиянку

Интересы супругов в суде представлял турецкий адвокат, которого они наняли по рекомендации российского консульства. Как рассказала НСН Наталья Крылова, все время до суда и во время процесса россиян сопровождали и помогали сотрудники российского консульства в Стамбуле.

"Очень прошу отметить ту поддержку, которую мне оказали сотрудники российского консульства. Я тряслась, как осиновый лист, мне было страшно так, как никогда в жизни. Особенно, когда на пути в суд меня стали допрашивать, пытали ли меня в полицейском участке. Я чуть не умерла от страха от одних только вопросов!!! Но рядом был мой муж и сотрудник консульства Рустам, которые мне помогали. Благодаря этой поддержке, благодаря адвокату, которого нам порекомендовали в консульстве, мы смогли доказать мою невиновность", - рассказала НСН Наталья Крылова.

В суде ростовчанка смогла представить в качестве доказательства своей невиновности рецепты на медикаменты, которые находились в ее дорожной сумке во время задержания два года назад, а также медицинскую карту, которую ей оперативно прислали из Ростова-на-Дону, и которые суд принял во внимание.

Напомним, что Наталью Крылову задержали сегодня в 7:30 утра при прохождении паспортного контроля в аэропорту Стамбула. Как оказалось, причиной послужило то, что в полицейской базе данных содержался запрос на поиск и арест Крыловой в связи с инцидентом двухлетней давности. Россиянку уже задерживали в Стамбуле в марте 2018 года по подозрению в незаконном провозе запрещённых веществ. В дорожной сумке Крыловой нашли перпараты «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Из-за них женщине и её мужу пришлось сутки провести в полицейском участке. Их освободили после вмешательства российского МИДа и лабораторных анализов, которые подтвердили, что это медикаменты, а не наркотики.

Крылова рассказала НСН, что она в шоке от сегодняшнего задержания. «Два года назад полицейские извинились передо мной, вызвали такси и сказали, что я могу быть свободна и ехать куда угодно. Было страшно, обидно, досадно, но... Слава Богу, что все выяснилось, лабораторные исследования показали, что у меня в сумке были обычные лекарства, Так я думала тогда и потом все эти два года. Но как выяснилось сейчас, выпроводив нас с извинениями в марте 2018 года из страны, турецкие полицейские не закрыли дело, и даже объявили меня в розыск», - сообщила она НСН по телефону.

Сейчас россияне возвращаются в аэропорт Стамбула, чтобы продолжить свое путешествие на Филиппины. Вот только, будут ли они возвращаться в родной Ростов-на-Дону снова через Стамбул, Наталья Крылова затруднилась ответить.

