Новые подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула

Напомним, что ее уже ранее задерживали в том же самом аэропорту Стамбула по подозрению в незаконном провозе запрещённых веществ. В марте 2018 года в дорожной сумке у Крыловой полицейскими были обнаружены лекарства, которые она взяла в дорогу: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Из-за них женщине и её мужу пришлось сутки провести в полицейском участке. Но после вмешательства российского МИДа и лабораторных исследований лекарств, ничего запрещенного не обнаружили, перед россиянами извинились и отпустили.

"Если честно, то я в шоке сейчас! - рассказала НСН Наталья Крылова. - Два года назад полицейские извинились передо мной, вызвали такси и сказали, что я могу быть свободна и ехать куда угодно. Было страшно, обидно, досадно, но... Слава Богу, что все выяснилось, лабораторные исследования показали, что у меня в сумке были обычные лекарства, Так я думала тогда и потом все эти два года. Но как выяснилось сейчас, выпроводив нас с извинениями в марте 2018 года из страны, турецкие полицейские не закрыли дело, и даже объявили меня в розыск", - сообщила в телефонном интервью россиянка.

Любопытно, что после той злосчастной истории двухлетней давности ростовчане Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко уже дважды были в Турции в качестве туристов и никаких вопросов к ним со стороны турецких правоохранителей по старому делу 2018-го года больше не возникало. Почему оно снова "всплыло" с новыми подробностями именно сейчас - неизвестно. Не исключено, что задержание могло стать следствием ухудшения отношения турецких властей к россиянам на фоне охлаждения отношений между Москвой и Стамбулом после событий в сирийском Идлибе.

Сейчас Наталья Крылова и ее муж находятся в здании суда, в ожидании, когда будет рассмотрено их дело. По рекомендации российского консульства супруги наняли турецкого адвоката, который будет защищать их интересы.

Напомним, что в 2018 году отношение турецкой полиции к задержанным россиянам резко изменилось после того, как о факте незаконного задержания рассказали ведущие российские СМИ. После вмешательства российских дипломатов ростовчан освободили и принесли извинения.