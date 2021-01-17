Турецкие спасатели обнаружили тела двоих погибших моряков с российского сухогруза
Тела двоих моряков, погибших при крушении российского сухогруза Arvin у побережья Турции обнаружили местные спасатели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Спасти удалось пятерых членов экипажа российского судна. Ведется розыск еще восьми человек с затонувшего отечественного сухогруза.
Известно, что в район поисков-спасательных работ ВМС Турции направили фрегат.
Ранее 17 января стало известно, что российский сухогруза Arvin с 15 членами экипажа на борту потерпел крушение у берегов Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru