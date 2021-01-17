СМИ: В Черном море спасают моряков с затонувшего сухогруза РФ
17 января 202113:43
У побережья Турции началась спасательная операция по спасению экипажа затонувшего российского сухогруза. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на местные власти.
Речь идет о 15 членах команды судна.
Известно, что место крушения сухогруза РФ находится в районе провинции Бартын.
Другие подробности не сообщаются.
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17 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru