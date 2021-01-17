СМИ: В Черном море спасают моряков с затонувшего сухогруза РФ

У побережья Турции началась спасательная операция по спасению экипажа затонувшего российского сухогруза. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на местные власти.

Речь идет о 15 членах команды судна.

Известно, что место крушения сухогруза РФ находится в районе провинции Бартын.

Другие подробности не сообщаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:СпасателиПроисшествиеТурцияЧерное МореСудно
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