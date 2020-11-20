Турецкая полиция оштрафовала российских туристов за отказ носить маски
Граждане России, прибывшие на отдых в Турцию, были оштрафованы местными властями за нарушение масочного режима, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
В сообщении ведомства говорится, что вечером 19 ноября в отделение полиции в аэропорту Антальи доставили двух граждан РФ, которые прилетели из Санкт-Петербурга. В отношении них составлены административные протоколы за отказ от «ношения масок в общественных местах» и выписаны штрафы, после чего россиян отпустили.
В генконсульстве уточнили, что информация об инциденте была получена в местных правоохранительных органах, обращения от граждан РФ в связи с произошедшим не поступали.
Повсеместный масочный режим ввели в Турции в сентябре. Маски необходимо носить в общественном транспорте и на рабочих местах, на улицах, в парках, садах и на пляжах. Для соблюдения социальной дистанции в автобусах запрещен проезд стоя, передаёт RT. Штраф за нарушение масочного режима составляет от 900 турецких лир (чуть больше девяти тысяч рублей).
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