Турчак призвал Россию не допускать ошибок прошлого
24 июня 202313:19
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что мятеж будет подавлен, и у властей есть все для этого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Этот бунт будет подавлен - для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа», - написал Турчак.
Он назвал мятеж Пригожина ударом в спину всей стране и изменой Родине. Он напомнил бойцам «Вагнера», что враг находится не в Ростове, а «за лентой».
«В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать», - добавил политик.
Ранее утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в стране наступил момент, когда «свое личное надо оставить на потом». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru