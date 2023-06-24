Турчак призвал Россию не допускать ошибок прошлого

«Этот бунт будет подавлен - для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа», - написал Турчак.

Он назвал мятеж Пригожина ударом в спину всей стране и изменой Родине. Он напомнил бойцам «Вагнера», что враг находится не в Ростове, а «за лентой».

«В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего "подарка" врагу невозможно придумать», - добавил политик.

Ранее утром официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в стране наступил момент, когда «свое личное надо оставить на потом». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

