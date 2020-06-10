Тунис возобновит авиасообщение с 12 июня
Власти Туниса объявили о возобновлении авиасообщения внутри страны с 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс государства.
Отмечается, что возвращение к прежнему расписанию полетов будет постепенным. На первом этапе будут запущены рейсы по маршрутам Тунис - Джерба (2 раза в день) и Тунис - Таузар (1 раз в неделю).
Как заявили в минтрансе страны, расписание перелетов будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Свои границы Тунис планирует открыть с 27 июня.
За время пандемии, по официальным данным, в Тунисе зафиксировано 1087 заражений коронавирусом, из которых 49 закончились летальным исходом. Уточняется, что за последние шесть дней в стране не было зафиксировано ни одного заражения.
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