Тунис возобновит авиасообщение с 12 июня

Отмечается, что возвращение к прежнему расписанию полетов будет постепенным. На первом этапе будут запущены рейсы по маршрутам Тунис - Джерба (2 раза в день) и Тунис - Таузар (1 раз в неделю).

Как заявили в минтрансе страны, расписание перелетов будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Свои границы Тунис планирует открыть с 27 июня.

За время пандемии, по официальным данным, в Тунисе зафиксировано 1087 заражений коронавирусом, из которых 49 закончились летальным исходом. Уточняется, что за последние шесть дней в стране не было зафиксировано ни одного заражения.

