Туфли на шпильках стали причиной тройного перелома ноги у россиянки
Россиянка получила перелом ноги в трех местах, после того как оступилась на туфлях на шпильке, рассказал травматолог-ортопед Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Александр Первухин. Его слова приводит NEWS.ru.
По словам врача, в больницу обратилась 30-летняя девушка, которая упала на улице в яму на 12-сантиметровых шпильках. У нее диагностировали оскольчатый перелом костей голени, большой берцовой и малой берцовой костей. Пришлось провести остеосинтез, чтобы правильно срастить обломки костей.
Врач отметил, что девушка уже чувствует себя хорошо, а наступать на сломанную ногу она смогла уже вечером в день операции.
Ранее хирург заявил, что головная боль может сигнализировать о кариесе, отите или раке мозга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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