ТЦ «Мега» в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании
5 апреля 202313:37
В торговом центре «Мега» в подмосковных Химках эвакуировали людей. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
«Проведена эвакуация [...] из-за поступившей угрозы взрыва», - сказал источник.
Ранее сообщалось об эвакуации Лефортовского суда Москвы, где рассматривалось дело сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Ростовская прокуратура разбирается в аварии с автобусом на трассе «Дон». Видео
- Глава МИД Турции: Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО
- Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС
- Клинцевич: Американцы готовят контрнаступление Киева в нескольких направлениях
- Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «красной линией» ввод войск Германии на Украину
- Макрон верит, что Китай поможет урегулированию на Украине
- Володин допустил, что закон о запрете вейпов могут принять уже 11 апреля
- Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
- Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение
- Власти Ленобласти опровергли информацию о неопознанном объекте в небе
5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru