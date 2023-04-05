ТЦ «Мега» в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании

В торговом центре «Мега» в подмосковных Химках эвакуировали людей. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Проведена эвакуация [...] из-за поступившей угрозы взрыва», - сказал источник.

Ранее сообщалось об эвакуации Лефортовского суда Москвы, где рассматривалось дело сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЭвакуацияХимки

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