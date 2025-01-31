Цыгане Тюменской области заявили о непричастности к похищению девочки в Княжево

По его словам, цыгане не воруют детей, так как у них «своих некуда девать», и предположил, что у слухов о «цыганском следе» совсем другие задачи.

«Наверное, кто-то хочет разжечь ненависть» — заключил Виноградов.

Ранее СМИ появилась информация, что 30 января в тюменском селе Княжево 13-летнюю девочку затолкали в автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Журналисты предположили, что её могли похитить члены цыганской диаспоры Тюменского района, чтобы насильно выдать замуж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

