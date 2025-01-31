Цыгане Тюменской области заявили о непричастности к похищению девочки в Княжево
Цыгане Тюменской области не имеют отношения к похищению девочки в селе Княжево Тюменского района. Как сообщает «РБК Тюмень», такое заявление сделал зампредседателя региональной общины цыган Гена Виноградов.
По его словам, цыгане не воруют детей, так как у них «своих некуда девать», и предположил, что у слухов о «цыганском следе» совсем другие задачи.
«Наверное, кто-то хочет разжечь ненависть» — заключил Виноградов.
Ранее СМИ появилась информация, что 30 января в тюменском селе Княжево 13-летнюю девочку затолкали в автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Журналисты предположили, что её могли похитить члены цыганской диаспоры Тюменского района, чтобы насильно выдать замуж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ потеряли в Курской области более 56 410 военнослужащих
- Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
- Против главы Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело
- Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных
- Средняя температура в Москве в январе впервые будет положительной
- Школьника с гражданством России сочли угрозой безопасности для АЭС в Финляндии
- Прокуратура требует возбудить дело против журналистки Таратуты
- Власти Украины запретили любые контакты с РПЦ без специального разрешения
- Мишустин: За год российский рынок маркетплейсов вырос на 40%
- Песков не стал комментировать новость NYT о военных из КНДР в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru