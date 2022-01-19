Церемония премии Грэмми пройдет в Лас-Вегасе 3 апреля

Отмечается, что академия звукозаписи и телеканал CBS намерена провести мероприятие в полноценном формате. Трансляция премии будет вестись из арены MGM Grand Garden.

Вручение премии будет проведено в 85 номинациях, среди которых две новые - «Лучшее музыкальное выступление» в этнической музыке и «Лучший городской альбом» для латиноамериканских исполнителей.

Церемония должна была пройти 31 января, однако была перенесена из-за нового штамма коронавируса «омикрон».





