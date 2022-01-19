Церемония премии Грэмми пройдет в Лас-Вегасе 3 апреля

Датой церемонии вручения американской музыкальной премии Grammy назначено 3 апреля, мероприятие состоится в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Раньше было лучше». Певица Гречка о лауреатах премии Grammy

Отмечается, что академия звукозаписи и телеканал CBS намерена провести мероприятие в полноценном формате. Трансляция премии будет вестись из арены MGM Grand Garden.

Вручение премии будет проведено в 85 номинациях, среди которых две новые - «Лучшее музыкальное выступление» в этнической музыке и «Лучший городской альбом» для латиноамериканских исполнителей.

Церемония должна была пройти 31 января, однако была перенесена из-за нового штамма коронавируса «омикрон».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
ТЕГИ:Музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры