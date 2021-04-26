Центробанк РФ предупредил о появлении фальшивых монет
Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова заявила о значительном росте поддельных монет достоинством 10 рублей, сообщает РИА Новости.
По её словам, первые 25 фальшивых 10-рублевых монет нового типа выявили в феврале 2020 года в Волго-Вятском главном управлении регулятора. Летом были обнаружены 3 813 подделок, а осенью ещё 924.
Александрова добавила, что наиболее популярными у фальшивомонетчиков являются банкноты в пять тысяч и одну тысячу рублей.
Ранее в Нижегородской области задержали группу подозреваемых в сбыте фальшивых купюр, сообщает RT. По словам обвиняемых, они покупали поддельные пятитысячные банкноты партиями по 15 купюр в Москве, после чего расплачивались ими в магазинах и аптеках.
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