Центробанк РФ предупредил о появлении фальшивых монет

Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова заявила о значительном росте поддельных монет достоинством 10 рублей, сообщает РИА Новости.

По её словам, первые 25 фальшивых 10-рублевых монет нового типа выявили в феврале 2020 года в Волго-Вятском главном управлении регулятора. Летом были обнаружены 3 813 подделок, а осенью ещё 924.

Александрова добавила, что наиболее популярными у фальшивомонетчиков являются банкноты в пять тысяч и одну тысячу рублей.

Ранее в Нижегородской области задержали группу подозреваемых в сбыте фальшивых купюр, сообщает RT. По словам обвиняемых, они покупали поддельные пятитысячные банкноты партиями по 15 купюр в Москве, после чего расплачивались ими в магазинах и аптеках.

