Центральный аппарат СК контролирует проверку ситуации с завалом лыжниц в Сочи

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Маслову А. К. представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - отмечается в сообщении.

Также проверку в связи с происшествием на лыжной трассе в Сочи начали СК по Краснодарскому краю и прокуратура.

Ранее во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстосадок в рамках женского масс-старта произошел массовый завал. Соревнования проходили в условиях плохой видимости, известно, что дистанцию не смогли завершить 14 лыжниц. По данным журналиста Дмитрия Губерниева, у участниц спуска зафиксировали три черепно-мозговые травмы, два открытых перелома ног, а также «много переломов пальцев рук и кистей». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что госпитализировано 17 лыжниц, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





