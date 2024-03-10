Центральный аппарат СК контролирует проверку ситуации с завалом лыжниц в Сочи
Центральный аппарат Следственного комитета России контролирует ситуацию, связанную с массовым завалом лыжниц во время финальных состязаний Спартакиады учащихся в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Маслову А. К. представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - отмечается в сообщении.
Также проверку в связи с происшествием на лыжной трассе в Сочи начали СК по Краснодарскому краю и прокуратура.
Ранее во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстосадок в рамках женского масс-старта произошел массовый завал. Соревнования проходили в условиях плохой видимости, известно, что дистанцию не смогли завершить 14 лыжниц. По данным журналиста Дмитрия Губерниева, у участниц спуска зафиксировали три черепно-мозговые травмы, два открытых перелома ног, а также «много переломов пальцев рук и кистей». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что госпитализировано 17 лыжниц, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru