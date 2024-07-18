Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции
В Крыму авария на подстанции привела к отключению электроснабжения в центре Ялты, ремонтные работы продлятся около четырех-пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
В сообщении говорится, что из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель, в центральной части Ялты произошло отключение электроэнергии. Специалисты «Крымэнерго» уже работают на месте. Жителей города призвали экономить при использовании электроэнергии.
В Севастополе также наблюдаются перебои с электроснабжением. Врио заместителя главы города Евгений Горлов сообщил, что энергетики приняли решение освободить 8 МВт электроэнергии. В связи с этим, на 10 минут было отключено освещение всей городской иллюминации, включая уличные фонари.
Помимо этого, с 17 июля в городе действует график плановых отключений электроэнергии. Согласно расписанию, 19 июля на полтора часа будет ограничено электроснабжение более чем 25 улиц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru