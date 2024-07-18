Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции

В Крыму авария на подстанции привела к отключению электроснабжения в центре Ялты, ремонтные работы продлятся около четырех-пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

В сообщении говорится, что из-за аварии на подстанции Дарсан, где был поврежден высоковольтный кабель, в центральной части Ялты произошло отключение электроэнергии. Специалисты «Крымэнерго» уже работают на месте. Жителей города призвали экономить при использовании электроэнергии.