Целью поджога в валдайской колонии мог стать бунт
6 декабря 202121:59
Целью поджога в колонии ФСИН в Валдае мог стать бунт. Соответствующее предположение высказал осужденный, который стал свидетелем поджога, сообщает «Интерфакс».
Других подробностей не приводится.
Инцидент произошел в камере штрафного изолятора валдайской исправительной колонии №4 в Новгородской области. Отмечается, что площадь пожара составила 9 квадратных метров.
В результате происшествия один заключенный погиб, еще четверо пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Автомобиль насмерть сбил женщину на Ленинградском шоссе в Москве
- Хубезов: Омикрон может «иммунизировать россиян»
- Песков: РФ чрезвычайно беспокоит размещение войск НАТО на Украине
- «Это не врачи»: В Госдуме осудили медиков, критикующих QR-коды
- Кремль отреагировал на информацию об «агрессивных санкциях» США
- ROCK FM устроит новогодний марафон подарков
- ЦБ предписал WebMoney приостановить операций
- США и ЕС собрали «агрессивный пакет» санкций против РФ
- Индия и Россия запустили совместное производство 600 тыс. автоматов Калашникова
- Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2022 году
6 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru