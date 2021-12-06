Целью поджога в валдайской колонии мог стать бунт

Целью поджога в колонии ФСИН в Валдае мог стать бунт. Соответствующее предположение высказал осужденный, который стал свидетелем поджога, сообщает «Интерфакс».

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Уссурийске

Других подробностей не приводится.

Инцидент произошел в камере штрафного изолятора валдайской исправительной колонии №4 в Новгородской области. Отмечается, что площадь пожара составила 9 квадратных метров.

В результате происшествия один заключенный погиб, еще четверо пострадали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВалдайПожарные
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