Целью поджога в валдайской колонии мог стать бунт

Других подробностей не приводится.

Инцидент произошел в камере штрафного изолятора валдайской исправительной колонии №4 в Новгородской области. Отмечается, что площадь пожара составила 9 квадратных метров.

В результате происшествия один заключенный погиб, еще четверо пострадали.