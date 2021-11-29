Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Уссурийске

Пять человек стали жертвами пожара в частном жилом доме в Уссурийске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление по Приморскому краю.

Пожар произошел в одноэтажном доме на улице Столетова. Среди погибших четверо мужчин и одна женщина.

По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, также алкогольное опьянение погибших не позволило им быстро реагировать на ситуацию.

Отмечается, что семьям погибших будет оказана финансовая поддержка от властей в организации похорон.

