Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Уссурийске
Пять человек стали жертвами пожара в частном жилом доме в Уссурийске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление по Приморскому краю.
Пожар произошел в одноэтажном доме на улице Столетова. Среди погибших четверо мужчин и одна женщина.
По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, также алкогольное опьянение погибших не позволило им быстро реагировать на ситуацию.
Отмечается, что семьям погибших будет оказана финансовая поддержка от властей в организации похорон.
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