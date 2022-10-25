Цех по производству алюминиевых радиаторов загорелся в Волгограде
Алюминиевая пыль загорелась на площади 40 квадратных метров на промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
В сообщении говорится, что пожар произошёл в цехе по производству радиаторов.
Источник ТАСС сообщил об одном погибшем, однако уточнил, что эта информация предварительная и требует подтверждения.
По информации местного портала v1.ru, в больницу с ожогами различной степени тяжести были доставлены 26-летний мужчина и 22-летняя девушка.
Ранее два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Череповце в Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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