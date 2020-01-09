ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании
9 января 202012:47
Пресс-служба Центробанка опровергла сообщения о том, что в здании Банка России произошел взрыв газового баллона. Как отмечает РБК, там заявили, что эта «информация не соответствует действительности.
Как напоминает «Свободная пресса», ранее о взрыве газового баллона, который использовался при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, сообщил телеканал РЕН ТВ. Также СМИ писали, что результате инцидента травмы получил один из сотрудников, он был госпитализирован. Эту информацию в ЦБ также не подтвердили.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЦентробанкВзрыв