Появилось видео взорванного автомобиля воронежского чиновника
Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места подрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Взрыв произошел утром в четверг, 26 декабря. Фролов собирался ехать на работу и открыл дверь машины. В этот момент произошел хлопок.
Чиновник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что автомобиль после взрыва внешне не получил серьезных повреждений.
Опрошенный «КП» эксперт ранее заявил, что в данном случае речь, скорее всего, идет о банальном запугивании. В пользу этой версии говорит тот факт, что во взрывном устройстве не было поражающих элементов.
Состояние пострадавшего чиновника оценивается как тяжелое, но стабильное. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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