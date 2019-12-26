Появилось видео взорванного автомобиля воронежского чиновника

Опрошенный «КП» эксперт ранее заявил, что в данном случае речь, скорее всего, идет о банальном запугивании. В пользу этой версии говорит тот факт, что во взрывном устройстве не было поражающих элементов.

Состояние пострадавшего чиновника оценивается как тяжелое, но стабильное. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

