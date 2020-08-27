ЦБ и Visa выявили утечку данных 55 тысяч банковских карт

Банк России и платёжная система Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт, использовавшихся для оплаты клиентами маркетплейса Joom. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе.

Маркетплейс сообщал об утечке ещё в марте, когда злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов Joom. Компания прекратила сотрудничество с ним и устранила угрозу дальнейшей утечки, отметил представитель сервиса. Однако тогда речь шла об утечке данных «как минимум тысячи пользователей».

Как утверждает РБК, в Сеть утекли данные о картах как минимум двух десятков российских и зарубежных банков, в том числе Сбербанка, «Открытия», Россельхозбанка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Росбанка, «Почта банка», Уралсиба, Юникредит банка. В свободном доступе отказались контактные данные обладателей карт, адреса проживания, первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок её действия, указание платёжной системы и банка, говорится в материале.

По мнению экспертов, с помощью этих данных мошенники не смогут провести платежи без подтверждения клиента. Однако злоумышленники часто используют персональные данные для убедительности.

