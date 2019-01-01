Царёв рассказал о нехватке оружия в войсках ДНР и ЛНР
Экс-спикер парламента Новороссии поделился с НСН воспоминаниями о начале пятилетнего конфликта.
В войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики в начале боев в 2014 году была острая нехватка боеприпасов и техники, и именно поэтому армия ДНР была вынуждена покинуть города Славянск и Краматорск. Об этом в интервью, опубликованном на Youtube-канале «ГлавТема Народ», рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
В эфире НСН бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв подтвердил слова Стрелкова о дефиците вооружения в армии ДНР во времена начала конфликта.
«Изначально вообще на блокпостах стояли ребята с палками. Когда протестующие против майдана в Донецке захватили областную администрацию, в Луганске областное управление Службы безопасности Украины, люди стихийно начали организовывать блокпосты, перекрывать дороги, чтобы не заезжали радикалы “Правого сектора”(запрещенная в РФ экстремистская организация – прим. НСН)», — рассказал собеседник агентства.
Олег Царёв добавил, что еще до трагических событий 9 мая в Мариуполе, в больницах уже лежали люди с огнестрельными ранениями.
«Боевики “Правого сектора” приезжали на Донбасс и начинали стрелять. Потихонечку переходили, сначала захватили областное управление СБУ в Луганске, там был склад оружия. Такая же ситуация была в Донецке. Там позахватывали и воинские части, и милицию. Оружие стало попадать в руки населению. Очень долгое время украинские военные, особенно поближе к Донецку, к Луганску сдавались обычным, невооруженным людям. Их разоружали и забирали у них оружие. Военные были не готовы стрелять в людей даже тогда, когда их приходили разоружать. Это касалось и милиции, и службы безопасности Украины. Таким образом в руки протестующих попадало первое оружие, и шаг за шагом шла война. Так формировалось ополчение. Оружия, конечно же, не хватало критически», — отметил Олег Царёв.
Напомним, что 12 апреля 2014 года начались бои за Славянск в Донецкой области. Это считается первым сражением вооруженного конфликта на востоке Украины, который продолжается уже пять лет.
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