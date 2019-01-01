Царёв рассказал о нехватке оружия в войсках ДНР и ЛНР

В войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики в начале боев в 2014 году была острая нехватка боеприпасов и техники, и именно поэтому армия ДНР была вынуждена покинуть города Славянск и Краматорск. Об этом в интервью, опубликованном на Youtube-канале «ГлавТема Народ», рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

В эфире НСН бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв подтвердил слова Стрелкова о дефиците вооружения в армии ДНР во времена начала конфликта.

«Изначально вообще на блокпостах стояли ребята с палками. Когда протестующие против майдана в Донецке захватили областную администрацию, в Луганске областное управление Службы безопасности Украины, люди стихийно начали организовывать блокпосты, перекрывать дороги, чтобы не заезжали радикалы “Правого сектора”(запрещенная в РФ экстремистская организация – прим. НСН)», — рассказал собеседник агентства.