Трёхдневный траур объявили в Ейском районе Кубани из-за ЧП с самолётом
Глава Ейского района Роман Бублик объявил в муниципалитете трёхдневный траур с 17 по 19 октября, сообщает пресс-служба районной администрации.
В постановлении, которое подписано Бубликом, говорится, что организации должны приспустить на территории Ейска и Ейского района флаги России, Краснодарского края и муниципалитета.
«Отделам культуры и молодежной политики, а также телерадиокомпаниям следует отменить все развлекательные передачи и мероприятия», - добавили в пресс-службе.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что число погибших в результате падения самолёта Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске возросло до 13 человек, трое из них дети, пишут «Известия».
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