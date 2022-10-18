Трёхдневный траур объявили в Ейском районе Кубани из-за ЧП с самолётом

В постановлении, которое подписано Бубликом, говорится, что организации должны приспустить на территории Ейска и Ейского района флаги России, Краснодарского края и муниципалитета.

«Отделам культуры и молодежной политики, а также телерадиокомпаниям следует отменить все развлекательные передачи и мероприятия», - добавили в пресс-службе.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что число погибших в результате падения самолёта Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске возросло до 13 человек, трое из них дети, пишут «Известия».

