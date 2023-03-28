Трёх человек задержали в Польше по делу о шпионаже в пользу России

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын заявил, что агентство внутренней безопасности Польши задержало ещё трех подозреваемых шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС.

В США россиянина обвинили в мошенничестве и шпионаже

По его словам, задержанные, число которых достигло 12, выполняли «конкретные задания российских спецслужб», не только разведывательного, но и пропагандистского характера.

«Это целая сеть... они получали задания по сбору информации о маршрутах и перевозках для Украины, а также распространяли конкретный контент, заказанный российской стороной», - заключил Жарын.

Ранее суд в Германии приговорил гражданина Великобритании, обвиняемого в работе на российскую спецслужбу, к 13 годам тюрьмы, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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