Трёх человек задержали в Польше по делу о шпионаже в пользу России

По его словам, задержанные, число которых достигло 12, выполняли «конкретные задания российских спецслужб», не только разведывательного, но и пропагандистского характера.

«Это целая сеть... они получали задания по сбору информации о маршрутах и перевозках для Украины, а также распространяли конкретный контент, заказанный российской стороной», - заключил Жарын.

Ранее суд в Германии приговорил гражданина Великобритании, обвиняемого в работе на российскую спецслужбу, к 13 годам тюрьмы, сообщает RT.

