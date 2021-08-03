Троим пострадавшим в автоаварии россиянам в Турции проводят операции
Стало известно о состоянии россиян, которые попали в ДТП в Турции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доктора Мемеда Джана.
По его словам, сейчас троим пациентам проводят операции. Шестеро взрослых и четверо детей находятся в клинике Манавгата.
Как рассказал один из пострадавших в автоаварии турист из Самары, во время движения у автобуса что-то случилось с колесом, после чего он выехал на разделительную полосу и перевернулся.
Авария произошла 2 августа в Анталье, вблизи города Манавгат. Всего в автобусе находились 22 российских туриста, четверо погибли на месте. Отмечалось, что автобус следовал в аэропорт Антальи, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу.
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