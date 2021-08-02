В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших россиян в дорожной аварии в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в отделении реанимации. В Минздраве отметили, что ведомство контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим.

Авария произошла 2 августа в Анталье, вблизи города Манавгат. Всего в автобусе находились 22 российских туриста, четверо погибли на месте. Отмечалось, что автобус следовал в аэропорт Антальи, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу.





