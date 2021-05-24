Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
24 мая 202121:32
ДТП произошло в Подмосковье, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Отмечается, что столкнулись автобус и легковой автомобиль. После удара автобус вылетел в кювет.
Дорожный инцидент произошел на Московском малом кольце. По данным полиции, столкновение произошло из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу движения.
Уточняется, что погиб водитель легкового автомобиля. Также пострадал один пассажир автобуса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- МВД Белоруссии: Протасевич находится в СИЗО Минска
- Вокалист победившей на «Евровидении» группы сдал отрицательный тест на наркотики
- СМИ: Протасевич находится в больнице в критическом состоянии
- Белый дом оценил инцидент с лайнером Ryanair
- В ЕС рассказали о планируемых санкциях против Белоруссии
- Минздрав Мальты заявил о достижении коллективного иммунитета к COVID-19
- Россиян предупредили о «смутном периоде» из-за суперлуния
- Бернар Арно возглавил список миллиардеров Forbes
- «Белавиа» приостановит рейсы в Литву до 26 июня
- Названы города-лидеры по лесным пожарам в Подмосковье
24 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru