Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

ДТП произошло в Подмосковье, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Отмечается, что столкнулись автобус и легковой автомобиль. После удара автобус вылетел в кювет.

Дорожный инцидент произошел на Московском малом кольце. По данным полиции, столкновение произошло из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу движения.

Уточняется, что погиб водитель легкового автомобиля. Также пострадал один пассажир автобуса.

