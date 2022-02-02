«Это не слепые подростки»: Появление «колумбайнеров» в России связали с западными спецслужбами
Арабские и восточные спецслужбы не имеют отношения к сайтам о «Колумбайне», в отличие от европейских и американских, сказал НСН Сергей Саминский
Группы «колумбайнеров» в интернете создаются западными спецслужбами для дестабилизации обстановки в России, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский.
Ранее Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн», удовлетворив иск Генпрокуратуры. Отмечается, что силовиками было выявлено большое количество крупных интернет-сообществ, посвященных массовому убийству 1999 года, численностью около 50 тысяч пользователей.
«Это не стихийное "броуновское движение", а террористическое движение с организационными центрами либо западных, либо американских спецслужб. С какой целью? Дестабилизировать ситуацию. В России закрываются сотни сайтов в сутки, где подражатели "Колумбайна" рассказывают о расстреле в американской школе. Более того, расстрел в Керчи был почти полностью списан с "Колумбайна". При этом столько же сайтов открывается. Это совершенно не похоже на стихийных, слепых подростков-подражателей, а похоже на целенаправленную работу специальных служб, причем не арабских, не восточных, а именно европейских и американских», - сказал Саминский.
По его словам, теперь убийцам школьников грозит пожизненное заключение.
«Мы давно выступали за то, чтобы "колумбайновское" движение признали террористическим, и я очень рад, что это случилось. До этого у нас судили за убийство двух и более людей террористов, которые расстреливали своих товарищей в школах. Если ранее при расстреле получали 15 лет, то сейчас получат пожизненное заключение», - разъяснил президент «Школы без опасности».
Саминский также высказал мнение, что любое массовое убийство в школах должно квалифицироваться как терроризм, вне зависимости от сайтов, на которые заходил преступник.
«Мы выступали за то, чтобы любое убийство в школах характеризовалось, как терроризм, потому что это в любом случае наносит удар по обществу, независимо от того, что никаких политических требований не выдвигается. Наносится удар и по социуму, и по семье, и по государству. Как будут расцениваться действия тех, кто вообще никогда не заходил на сайты "колумбайнеров" и пришел стрелять в школу? Очень сильно надеемся, что их приравняют к террористам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В апреле 1999 года в американской школе «Колумбайн» двое учеников застрелили 13 человек, ранили более 20, а затем покончили с собой. Впоследствии у убийц появились поклонники и «последователи» по всему миру.
В 2018 году Роскомнадзор заблокировал на YouTube и других ресурсах клип рэпера Оксимирона «Последний звонок», в котором описывалось массовое убийство в школе «Колумбайн». В 2021 году жители Казани жаловались на «намеки на Колумбайн» в песнях рэпера Моргенштерна.
Видеоблогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к терроризму, и арестовали за песню с оправданием теракта на Дубровке, в результате которого погибли более ста человек.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев сказал «Радиоточке НСН» после взрыва 13 декабря 2021 года в Серпуховском женском монастыре что «весь этот "Колумбайн" не остался уделом чисто светских учебных заведений, а пришел и в монастырские стены».
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