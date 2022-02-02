«Это не слепые подростки»: Появление «колумбайнеров» в России связали с западными спецслужбами

«Это не стихийное "броуновское движение", а террористическое движение с организационными центрами либо западных, либо американских спецслужб. С какой целью? Дестабилизировать ситуацию. В России закрываются сотни сайтов в сутки, где подражатели "Колумбайна" рассказывают о расстреле в американской школе. Более того, расстрел в Керчи был почти полностью списан с "Колумбайна". При этом столько же сайтов открывается. Это совершенно не похоже на стихийных, слепых подростков-подражателей, а похоже на целенаправленную работу специальных служб, причем не арабских, не восточных, а именно европейских и американских», - сказал Саминский.

По его словам, теперь убийцам школьников грозит пожизненное заключение.

«Мы давно выступали за то, чтобы "колумбайновское" движение признали террористическим, и я очень рад, что это случилось. До этого у нас судили за убийство двух и более людей террористов, которые расстреливали своих товарищей в школах. Если ранее при расстреле получали 15 лет, то сейчас получат пожизненное заключение», - разъяснил президент «Школы без опасности».

Саминский также высказал мнение, что любое массовое убийство в школах должно квалифицироваться как терроризм, вне зависимости от сайтов, на которые заходил преступник.

«Мы выступали за то, чтобы любое убийство в школах характеризовалось, как терроризм, потому что это в любом случае наносит удар по обществу, независимо от того, что никаких политических требований не выдвигается. Наносится удар и по социуму, и по семье, и по государству. Как будут расцениваться действия тех, кто вообще никогда не заходил на сайты "колумбайнеров" и пришел стрелять в школу? Очень сильно надеемся, что их приравняют к террористам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В апреле 1999 года в американской школе «Колумбайн» двое учеников застрелили 13 человек, ранили более 20, а затем покончили с собой. Впоследствии у убийц появились поклонники и «последователи» по всему миру.

В 2018 году Роскомнадзор заблокировал на YouTube и других ресурсах клип рэпера Оксимирона «Последний звонок», в котором описывалось массовое убийство в школе «Колумбайн». В 2021 году жители Казани жаловались на «намеки на Колумбайн» в песнях рэпера Моргенштерна.