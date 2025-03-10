Троих мужчин осудили за ущерб бюджету на 100 млн рублей

Сообщается, что преступление было совершено в период с 2021 по 2022 год гендиректором АО «Башспирт», директором ООО «ТД Башспирт» и их сообщником — руководителем двух коммерческих организаций. Злоумышленники организовали отчуждение расположенных в республике объектов недвижимости, которые принадлежали ООО «ТД Башспирт» по заниженным ценам. Впоследствии между покупателем и предыдущим собственником заключались по завышенным платежам договоры аренды сроком на 10 лет.

Единственную акционеру — АО «Башспирт» — преступники причинили ущерб более чем на 101 млн рублей. Их деятельность была выявлена оперативниками ФСБ и следователями Следственного комитета России.

Экс-директор ОО «ТД Башспирт» был приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения, бывший гендиректор АО «Башспирт» — к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, их сообщник — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

