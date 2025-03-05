Министру труда Северной Осетии дали три года условно по делу о превышении полномочий
Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Отмечается, что Ленинский районный суд Владикавказа признал Айдарову виновной в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.
«Суд приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год, с лишением права занимать государственные должности субъекта... на срок 1 год», – подчеркнули в прокуратуре.
Алину Айдарову заподозрили в превышении полномочий в сентябре прошлого года, пишет RT. По данным правоохранителей, министр вступила в преступный сговор с предпринимателем и должностными лицами подведомственных учреждений, чтобы заключать госконтракты без конкурентных процедур. В январе 2022-мае 2023 года с единственным поставщиком были заключены соглашения на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными на 50 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru