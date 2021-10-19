Трое жителей Курганской области умерли от поддельного алкоголя

Отмечается, что отравление произошло еще в сентябре. Несмотря на принимаемые врачами меры, три человека скончались в течение следующего месяца.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц».

В СК отметили, что уже предъявлено обвинение продавцу контрафактного алкоголя с метиловым спиртом в составе. Им оказался 56-летний житель Кургана. Всего он приобрел 60 литров суррогатного алкоголя для последующей перепродажи.

