Трое жителей Курганской области умерли от поддельного алкоголя
В Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Отмечается, что отравление произошло еще в сентябре. Несмотря на принимаемые врачами меры, три человека скончались в течение следующего месяца.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц».
В СК отметили, что уже предъявлено обвинение продавцу контрафактного алкоголя с метиловым спиртом в составе. Им оказался 56-летний житель Кургана. Всего он приобрел 60 литров суррогатного алкоголя для последующей перепродажи.
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