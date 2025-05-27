Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области

В результате аварии на 610 километре дороги Сызрань – Саратов – Волгоград пострадали трое взрослых и трое детей, сообщили в МВД по Волгоградской области.

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-12 детях

ДТП с участием легковушки и грузовика произошло утром 27 мая в Дубовском районе Волгоградской области.

На месте происшествия работают правоохранители. Движение на участке дороги осуществляется в штатном режиме.

Ранее отец и сын погибли в ДТП под Кунгуром в Пермском крае, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области
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