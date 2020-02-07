Трое военных погибли при сходе лавины в Армении

В Сюникской области в Армении сошла лавина, в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении.

По данным военного ведомства, лавина накрыла четверых военных, только один из них выжил. Отмечается, что выживший рядовой армии находится в удовлетворительном состоянии, он получил легкие травмы.

Ранее 5 февраля сообщалось о сходе лавины на востоке Турции. В результате инцидента погибли пять человек, более 20 пострадали.

