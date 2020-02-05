Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 26
Жертвами схода лавины на востоке Турции стали 26 человека. Об этом сообщает NTV. Источник подчёркивает, что лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай. В результате погибли пять человек, двое числились пропавшими. На их поиски были напправлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега.
В результате в больницах в настоящий момент находятся около 30 человек, отмечает RT. Турецкие власти опасаются, что число жертв схода лавины может увеличится.
Ранее НСН писала, что во французской провинции Савойя сошла лавина, которая накрыла четверых человек, двое из которых погибли. Еще один человек пострадал, поиски четвертого продолжаются. Состояние пострадавшего оценивается как критическое. По данным французских СМИ, попавшие под лавину люди были лыжниками, занимавшиеся фрирайдом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене