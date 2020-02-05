Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 26

Жертвами схода лавины на востоке Турции стали 26 человека. Об этом сообщает NTV. Источник подчёркивает, что лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай. В результате погибли пять человек, двое числились пропавшими. На их поиски были напправлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега.

В результате в больницах в настоящий момент находятся около 30 человек, отмечает RT. Турецкие власти опасаются, что число жертв схода лавины может увеличится.