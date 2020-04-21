Трое россиян захвачены пиратами у берегов Бенина
На борту захваченного пиратами у берегов Бенина контейнеровоза Tommi Ritscher находятся трое россиян. Эту информацию ТАСС подтвердил представитель посольства РФ в Бенине и Того.
Судно было захвачено пиратами в минувшее воскресенье. В посольстве отметили, что россияне сейчас находятся в руках у злоумышленников.
До настоящего момента не было известно, входили ли россияне в состав экипажа и смогли ли они укрыться от пиратов в защищенных помещениях.
«Посольство продолжает следить за развитием ситуации с российскими моряками», - цитирует российское посольство NEWS.Ru
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