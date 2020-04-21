Трое россиян захвачены пиратами у берегов Бенина

Судно было захвачено пиратами в минувшее воскресенье. В посольстве отметили, что россияне сейчас находятся в руках у злоумышленников.



До настоящего момента не было известно, входили ли россияне в состав экипажа и смогли ли они укрыться от пиратов в защищенных помещениях.



«Посольство продолжает следить за развитием ситуации с российскими моряками», - цитирует российское посольство NEWS.Ru

